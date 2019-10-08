مصر للطيران: حققنا أرباحا إيجابية الشهرين الماضيين

عقد الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ورؤساء الشركات التابعة، اجتماعا اليوم الثلاثاء، في إطار الاجتماعات الدورية للوقوف على آخر المستجدات ونتائج الأعمال، وكذا المراجعات المالية داخل الهيئات والشركات التابعة لوزارة الطيران المدني.

وخلال الاجتماع تم عرض ومراجعة القوائم والحسابات المالية للشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة عن شهري يوليو وأغسطس الماضيين، كما تم استعراض ما سيتم تنفيذه وفقاً للجدول الزمني المحدد والموضوع سلفاً.

وأسفرت الأرقام عن تحقيق نتائج مرضية وإيجابية جدًا في ميزانيات جميع الشركات خلال الشهرين الماضيين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي خاصة أنه، تم البدء في تفعيل مشروع إعادة هيكلة ودمج بعض شركات مصر للطيران الذي ساهم بشكل كبير في تعظيم الإيرادات وترشيد النفقات، وأظهر نتائج طيبة وملموسة.

واختتم اللقاء، بالتأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل، والاستمرار في تطوير المعدات والمنشآت والاهتمام بالعنصر البشري وتدريبه وتأهيله لتحسين مستوى الأداء بما يتواكب مع النمو المستمر الذي تشهده صناعة النقل الجوي، وكذا العمل على مضاعفة أسطول الشركة خلال الفترة المقبلة لكي يتناسب مع حجم ومكانة الشركة الوطنية مصر للطيران على المستويين الإقليمي والعالمي.