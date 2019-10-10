صور.. بدء عزاء الراحل طلعت زكريا

بدأ عزاء الفنان طلعت زكريا، المقام في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وتلقى نجله الأكبر عمر، العزاء من المعزين.

ووصل أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان أحمد السقا، والفنانة آيتن عامر وزوجها محمد عز العرب، لمكان العزاء.

وكان الفنان طلعت زكريا، توفي الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل نقله صباح لمستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.