أعلنت الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية، المنعقدة تحت شعار «إحساسك نعمة»، عن إطلاق أول دليل إرشادى مصرى لعلاج المرض، وهو الدليل الذى من المتوقع أن يُفيد قرابة 6.5 مليون مريض بمرض «السكرى»، والتهاب الأعصاب الطرفية معاً.

"الحفناوي": تدريب 600 طبيب لاكتشاف المرض في مراحله الأولي

وقال الدكتور هشام الحفناوى، أمين عام اللجنة القومية لعلاج مرض السكر بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة ستطلق بالتعاون مع «الحملة» برنامجاً تدريبياً لقرابة 600 طبيب من مختلف محافظات الجمهورية، كنواة لنشر الأدلة الإرشادية على أكبر عدد ممكن من شباب الأطباء، موضحاً أن الخزانة العامة للدولة لن تتحمل أى تكلفة مالية جراء تنفيذ «التدريب».

وأضاف «الحفناوى» أن البرنامج التدريبى من شأنه أن يجعل الأطباء يكتشفون المرض فى مرحلة مبكرة منه، وأنه سيتم توزيع الأدوات التى ستساعد الأطباء على التشخيص، وتعريفهم بالأدلة الإرشادية.

وقال الدكتور شريف حافظ، أستاذ الباطنة والغدد الصماء بكلية الطب فى جامعة القاهرة وأحد العاملين على «الدليل»، إنه نتاج تعاون كبار الأطباء فى مختلف التخصصات بهدف خدمة مرضى التهاب الأعصاب الطرفية فى مختلف المحافظات، موضحاً أنه ليس دليلاً إلزامياً، ولكنه إرشاد للأطباء نحو السبل السليمة لتشخيص وعلاج مرض التهاب الأعصاب الطرفية، موضحاً أن هذا الدليل نُشر هذا العام فى مجلة علمية، ونال إشادات واسعة على المستوى العلمى.

ولفت إلى أن مرض التهاب الأعصاب الطرفية يؤدى لتقليل كفاءة الحياة لدى المريض، ويشعره بالألم، ولا تصبح حياته مريحة، وقد يؤدى لمضاعفات فى الجهاز الهضمى، والقلب، والكلى، كما يؤثر على الكفاءة الحياتية للفرد.

وقال الدكتور مينا منير، المدير التنفيذى للحملة القومية لالتهاب الأعصاب الطرفية، إن الدليل الإرشادى سيضمن أن المريض الذى يُعالج فى المحافظات الحدودية والنائية يتلقى نفس العلاج الذى يتلقاه المريض فى القاهرة، من حيث التشخيص، وحتى العلاج، بما يضمن شفاء المرضى بأعلى مستوى ممكن من الكفاءة بأقل تكلفة دون حاجة المريض للسفر لمسافات طويلة.