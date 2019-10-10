أصدر الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم، القرار رقم 300 لسنة 2019، بتعيين الدكتور محمد عبداللطيف الغراوي، مديرا عاما للإدارة العامة للشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، والدكتور وليد زغلول، مديرا لإدارة الدلنجات التعليمية.

كما تضمن القرار نقل شاكر محمود ندا، مدير إدارة الدلنجات التعليمية، مديرا لإدارة كوم حمادة التعليمية، وإلغاء تكليف عبدالواحد عبده ضحا، مدير إدارة كوم حمادة التعليمية، وعودته لعمله الأصلى.

جاء ذلك بناء على قرار وزير التنمية المحلية رقم 413 لسنة 2019، وقرار محافظ البحيرة رقم 346 لسنة 2019، وبعد الإطلاع على قانون الإدارة المحلية وقانون الخدمة المدنية.