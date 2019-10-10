دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مؤتمر "روسيا قوة رياضية" إلى مكافحة بلاده ظاهرة الإدمان على الكحول وأشاد بالتقدم الملحوظ الذي حققته بلاده في السنوات الأخيرة في محاربة هذه الظاهرة. نقلا عن روسيا اليوم.

ونوه الرئيس الروسي بإحصائيات منظمة الصحة العالمية التي أشارت إلى انخفاض معدلات استهلاك المشروبات الكحولية في بلاده، وأكد أن هذا الأمر ساهم في زيادة متوسط العمر عند الشعب الروسي.

وكانت بيانات صادرة عن منظمة الصحة العالمية قد أشارت منذ مدة إلى أن المعدلات السنوية لاستهلاك المشروبات الكحولية في روسيا، قد انخفضت في العامين الأخيرين بنسبة 43% مقارنة بالعام 2003، الأمر الذي أكدته وزارة الصحة الروسية أيضا.

وكان بوتين قد دعا في مناسبات عديدة إلى محاربة إدمان الكحول في بلاده، وعام 2016 بدأ حملة ضد هذه الظاهرة، ومكافحة تعاطي المشروبات الكحولية منخفضة الجودة.