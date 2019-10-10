انتهت، قبل قليل، مراسم عزاء الفنان طلعت زكريا، الذي أقُيم بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.

حضر العزاء عدد من الفنانين بينهم: سمير غانم، صلاح عبدالله، أحمد بدير، محمد إمام، ونجوم "مسرح مصر"، وحضر الشقيقان علاء وجمال مبارك، أبناء الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل نقله صباح أمس إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرًا.

وللفنان الراحل عدد من الأعمال السينمائية الناجحة، بينها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حركم يم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.