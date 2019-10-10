أعرب الفنان أحمد عز، عن سعادته البالغة بالنجاح الباهر الذي حققه فيلم "الممر"، موضحًا أن الفيلم أخرج بطريقة عبقرية، وهذه العبقرية بعد فضل الله عز وجل ترجع إلى الزملاء الذين عملوا مع الفنانين خلف الكاميرات، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، على شاشة "DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان.

وأضافت "عز"، أن الزملاء خلف الكاميرات قاموا بمجهودات أكبر من التي قام بها أبطال الفيلم وفريق العمل أمام الكاميرات، مستطردًا: "الفيلم اتعمل بمجهود فظيع جدًا، قبل ما نصور الفيلم روحت للمخرج القدير شريف عرفه وقولت له بإذن الله هنجيب جون، وده كان إحساسي".

وأشار إلى أن المخرج شريف عرفة كان محضر بشكل جيد للفيلم، كما أن هشام عبد الخالق منتج الممر، لم يبخل عن العمل بأي شيء، "مخلاش الفيلم محتاج حاجة"، مضيفًا: "كنت متوقع نجاح الفيلم ولكن ليس بهذا الشكل المبهر".

"الممر".. فيلم دراما حربي مصري من إنتاج سنة 2019. الفيلم من إخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق، ومن بطولة أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني

يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعي نور (أحمد عز)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.