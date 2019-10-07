قال الفنان أحمد صلاح حسني، إن فريق عمل فيلم "الممر" كان في غاية التركيز أثناء تصوير مشاهد الفيلم، والجميع نجح في توصيل رسالة للشعب المصري بتماسك الجيش المصري، موضحًا أن الجيش لم يكن متماسكًا حاليًا فقط، بل منذ زمن بعيد جدًا، مضيفًا: "كنت هطير عين أحمد عز بفارغ رصاص وربنا سترها".

وأضاف خلال حواره في برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة " ON E"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن الممثلين بالفيلم تلقوا تدريبات كثيرة، كما أن المخرج شريف عرفة كان يهتم بأدق التفاصيل الصغيرة والكبيرة من الفيلم أثناء التصوير.

وأشار إلى أن رسالة شريف عرفة مخرج الفيلم كانت واضحة بالفيلم، وهي أن يشعر المواطنون ما كنا نشعر به، وكنا نشعر من كثرة التدريب أننا سنحارب بالفعل.