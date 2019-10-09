كشف الفنان إياد نصار، تفاصيل المشهد القتالي بينه وبين الفنان أحمد عز في فيلم "الممر"، الذي عرضه التليفزيون المصري وعدد من القنوات الفضائية؛ احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر.

وقال "نصار"، خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على فضائية "ON E"، إن المشهد مستوحى من لعبة "كراف ماجا"، وهي لعبة قتالية إسرائيلية المنشأ، وذلك بعدما أجرى تمارين عدِّة مع "عز"، لافتًا إلى أنها طريقة إسرائيلية في المواجهة القتالية.

وأضاف أن مخرج العمل شريف عرفة كان حريصًا للغاية على إخرج مشاهد القتال بصورة أكثر واقعية، خصوصًا أنه لم يجسد أدوار "أكشن" من قبل: "أنا ملعتبش أكشن قبل كدا.. أخري حبيب" -حسب تعبيره-.

وأكد أنه استغرق 4 أيام لتصوير مشاهد القتال، متابعا: "أحمد عز كان حريص جدا أنه ميحصلش أي إصابة في وقت التصوير".