احتفالا باليوم العالمي للفتاة، شاركت مريم عادل، إحدى أعضاء مبادرة فتيات في أدوار قيادية، الإعلامي رامي رضوان في تقديمه لبرنامجه "مساء DMC" والمذاع على فضائية "DMC".

وقالت "عادل" خلال تقديمها للبرنامج: "مساء الخير.. أهلا بيكم في حلقة جديدة من مساء DMC، النهاردة أكيد انتوا متفاجئين إني مكان الأستاذ رامي رضوان وده علشان أنا النهاردة جزء من مبادرة (فتيات في أدوار قيادية)".

وأضافت أن مبادرة "فتيات في أدوار قيادية" هي مبادرة تقوم بتنفيذها "plan international egypt" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الدكتورة غادة والي، موضحة أن المبادرة قد بدأت عام 2016 تحت عنوان احتفالات "اليوم العالمي للفتاة" والذي يقام يوم 11 أكتوبر من كل عام، والهدف من تلك المبادرة إعطاء فرصة للفتيات في المناصب القيادية: "ده غير إن المبادرة بتدي فرصة للمؤسسات إنها تثبت تدعيمها للمساواة بين الجنسين".

وعلق على تقديمها الإعلامي رامي رضوان بقوله: "كل سنة وانتي طيبة وكل الفتايت طيبات بمناسبة اليوم العالمي للفتاة وانتي منورانا، وأديكي أثبتي إن انتوا قادرات، أنا حاسس إني اتركنت على جنب، أنا مبسوط والمعلومات اللي قالتها مريم لحضراتكم كلها معلومات مهمة ليها علاقة باليوم العالمي للفتاة".