قال الفنان أحمد عز، إن فيلم "الممر" صنع حالة وضجة في مصر وخارج مصر، حيث إنه بالرغم من أن عدد أفلامه ليست بقليله، ولكن لم يلق أي فيلم قام بعمله قبل ذلك رد فعل كبير بهذه القوة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "DMC".

وأضاف أن رد الفعل في السينمات خاصة خارج مصر كانت كبيرة للغاية، حيث إن الفيلم صنع حالة وطنية رهيبة، وأشعر من في الخارج وكذلك المغتربين أن البلد حاجة كبيرة أوي، موضحًا أنه كافة الأسر المصرية كانت تتابع بشغف عرض هذا الفيلم، وهذا يّدل على أن الجيش والشعب يد واحدة.

وتابع: "بسمع صوت التليفزيون وأنا ماشي في الشارع، صوت التليفزيونات في الكافيهات كلها كانت مشغلة الفيلم، لو نزلت المهندسين إن كل البيوت بتسمع الفيلم في آن واحد، والشوارع كانت فاضية، محستش بالإحساس ده غير في مباراة مصر وهولندا في كأس العالم، كان فيه نفس الشعور اللي حصل، بس الحمد لله على النجاح، فضل وكرم كبير جدا من عند ربنا".

"الممر".. فيلم دراما حربي مصري من إنتاج سنة 2019. الفيلم من إخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق، ومن بطولة أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني.

يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعي نور (أحمد عز)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.