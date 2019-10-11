أقدمت طالبتين شقيقتين على الانتحار، اليوم، في بلقاس بمحافظة الدقهلية، بعد تناولهما سم الفأر ما تسبب في مصرع إحداهما، ومحاولة إنقاد الأخرى، ونقلها للعناية المركزة بمستشفى المنصورة الدولي.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد هيثم حجي، مأمور مركز شرطة بلقاس، بوصول شقيقتين إلى مستشفى بلقاس المركزي، وجرى تحويلهما إلى مستشفى المنصورة الدولي بادعاء تناول تسمم.

وانتقل الرائد يوسف صبري، رئيس مباحث مركز شرطة بلقاس، إلى مكان الواقعة وتبين وفاة إحدى الشقيتين، وتدعى "منى. م. ا"، 16 عاما، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل الأخرى وتدعى "مي. م. ا"، 16 عاما، إلى العناية المركزة في محاولة لإنقاذها.

وأكد أحد المصادر أن الشقيقتين تناولا سم فأر، بسبب قسوة الأسرة عليهما، ما تسبب في مرورهما بأزمة نفسية، وإقدامهما على الانتحار، وأن المتوفاة حاولت قطع شرايين يدها.

وانتقل الطب الشرعي إلى المستشفى لتشريح المتوفاة، وبيان سبب الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.