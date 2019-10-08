أقدم عامل على الانتحار بشنق نفسه بحبل داخل منزله، اليوم، بقرية منشاة عاصم التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، وتبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطار من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر من أهالي قرية منشأة عاصم التابعة للمركز، بقيام أحد الأشخاص بالانتحار شنقا داخل منزله.

انتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة "محمد ا. ص.، 31 سنه عامل" مسجاه على سرير غرفة نومه يرتدى ملابسه كاملة ووجود آثار احمرار حول الرقبة داخل منزل مكون من طابقين معروش بالسدة والعروق الخشبية.

وبسؤال "ربيع ا. ص، 22 سنة عامل شقيق المتوفي"، ومقيم ذات العنوان قرر، في محضر الشرطة، بأن شقيقه يعاني من اضطرابات نفسية وينتابه حالات نفسيه، وفوجئ بانتحاره شنقا داخل حجرة بالطابق الثاني بواسطة حبل معلق بأحد العروق الخشبية بالسقف، فأنزله بمساعدة الأهالي ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك .

وبمعاينة الحجرة التي بها الجثة تبين وجود جزء من حبل معلق بأحد العروق الخشبية.

جري نقل الجثة لمشرحة لمستشفى منية النصر المركزي تحت تصرفات النيابة العامة، وحرر عن ذلك المحضر رقم 4802 لسنة 2019 إداري مركز شرطة منية النصر.