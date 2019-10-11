شهد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الخميس، فعاليات حفل الزفاف الجماعي لـ 26 شاب وفتاة من أبناء المحافظة محدودي الدخل والأولى بالرعاية بواقع 14 زوج من مركزي الداخلة وبلاط و6 من مدينتي الخارجة وباريس و5 مشاركين بمركز الفرافرة.

ونظم الحفل أحد الأحزاب السياسية وعدد من منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والذي أقيم بالصالة المغطاة بمدينة الخارجة، بحضوراللواء أشرف مصطفى، سكرتير عام المحافظة، وأعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة.

وهنأ المحافظ، العرائس المحتفلين بزفافهم، مقررا منح كل عروسين مبلغ 5 آلاف جنيه كدعم من المحافظة، مقدما الشكر لجميع القائمين على الاحتفالية على جهودهم لإنجاحها، مشيدا بدورهم الاجتماعي الفعال في التيسير على الشباب المقبل على الزواج بالأسر الأولى بالرعاية، والمساهمة معهم في تكاليف الزواج، والتي تمثلت في دعمهم بغرف نوم كاملة وأجهزة كهربائية حديثة.