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المرحوم رجع.. إندونيسي يعود لقريته ليجد أن أهله دفنوه ويتلقون العزاء

المرحوم رجع.. إندونيسي يعود لقريته ليجد أن أهله دفنوه ويتلقون العزاء

خبير علاقات دولية: أردوغان يخطط للاستيلاء على حقول الغاز والنفط بسوريا

خبير علاقات دولية: أردوغان يخطط للاستيلاء على حقول الغاز والنفط بسوريا

رئيس جامعة بني سويف: وحدات المستشفى لم تتأثر بالحريق

دراسة: خفض الراتب يصيب بأمراض القلب والسكتات الدماغية ورفعه يمنعها

دراسة: خفض الراتب يصيب بأمراض القلب والسكتات الدماغية ورفعه يمنعها

"أمن القليوبية" يكشف تفاصيل العثور على 3 جثث بمزرعة موز في بنها

"أمن القليوبية" يكشف تفاصيل العثور على 3 جثث بمزرعة موز في بنها

العباسي: القيادة السياسية تحاول العبور بالفلاحين وأبنائهم لبر الأمان

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