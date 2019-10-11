العباسي: القيادة السياسية تحاول العبور بالفلاحين وأبنائهم لبر الأمان

قال أحمد العباسي، نائب نقيب الفلاحين، إن شباب الفلاحين أصبح لديهم طموحات عالية، ويجب أن نضمن لهم حياة كريمة لهم ولأسرهم، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة الاهتمام بالأراضي الزراعية والمحافظة عليها، كون الانتماء للأرض من الانتماء للوطن، موضحًا أن الدولة تّدعم الفلاحين من خلال مليون ونصف فدان، ويجب على الجميع المشاركة فيه من أجل أن يخرج للنور بشكل حضاري.

وأضاف "العباسي"، خلال حواره في برنامج "بيوتنا"، مع الإعلامية علا شوشة، على شاشة "صدى البلد"، أن أصوات الفلاحين لم تكن مسموعة في الماضي مثل الآن، حيث إن نقابة الفلاحين تناشد في كافة المنابر الإعلامية بالاهتمام بالفلاحين البسطاء وتُشيد بالسياسة الحكيمة للقيادة المصرية الحالية، ويجب أن يكون هناك سواعد تأخذ بيد الفلاحين المصريين.

وتابع: "القيادة السياسية في مصر حاليا تحاول أن تعبر بالفلاحين وأبنائهم إلى بر الأمان، لازم الشركات تساعد الفلاحين بأحدث الأجهزة للاستصلاح الأراضي، الفلاح لو ملقاش مياه يروي زرعته سيرويها بدمائه".