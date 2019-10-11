رئيس الطائفة الإنجيلية: الإخوان دمروا 11 كنيسة واستلمناها بعد تجديدها

قال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، إن الكنائس التي دمرت في عصر الإخوان تم ترميمها على نفقة الدولة وعلى أعلى مستوى من خلال القوات المسلحة المصرية.

وأضاف زكي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم حرق 14 كنيسة ومكانا تابعا للكنيسة، مشيرًا إلى أن الإخوان حرقوا 11 كنيسة ومكتبتين ومركبا تستخدم للتدريب على النيل في المنيا.

وكشف الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، أن الدولة منحت الكنيسة مركبا أفضل من المركب الذي تم حرقه، مشيرًا إلى أنه افتتح الـ11 كنيسة التي تم حرقها مرة أخرى بعدما استلمها من القوات المسلحة والتي رممتها على أعلى مستوى.