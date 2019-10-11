في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، توافد عدد كبير من نجوم الفن لتأدية واجب العزاء في الفنان طلعت زكريا، والذي توفي منذ يومين بعد تعرضه لالتهاب رئوي حاد بمستشفى بدران بالقاهرة.

وتستعرض "الوطن" فيما يلي أبرز 10 مشاهد رصدتها كاميرا "الوطن" في العزاء:

انفعال أحمد فهمي

غضب الفنان أحمد فهمي من جمهوره الذي أصر على التقاط صور تذكارية معه، خلال عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا، أمس الخميس.

وانفعل "فهمي" قائلا: "يا جماعة إحنا في عزاء مش هعرف أتصور مع حد، علشان خاطري إحنا في عزاء وفيه ظروف مش كويسة".

انهيار هنا الزاهد

فيما رصدت عدسة "الوطن" الحزن الكبير الذي ألمَّ بالفنانة هنا الزاهد، داخل سرادق العزاء، وبكاءها الدائم.

وانهارت هنا الزاهد بالبكاء، عند رؤيتها للفنان سمير غانم، الذي احتضنها وحاول مواساتها، وهي مرتدية الملابس السوداء، حزنًا على الفنان الراحل طلعت زكريا.

وصول سمير غانم

وصل منذ قليل الفنان سمير غانم لمسجد الحامدية الشاذلية لتقديم واجب العزاء في الراحل طلعت زكريا، الذي توفي منذ يومين، إثر التهاب رئوي حاد.

والتف عدد كبير من جمهور غانم حوله أثناء دخوله قاعة المناسبات بالمسجد لالتقاط بعض من الصور التذكارية، ولكن أحمد فهمي ذهب للحاق به خوفا من تعرضه لأي أذى نتيجة الاندفاع حوله.

بكاء مروة ونجل الفقيد

حضرت الفنانة مروة، أمس الخميس، عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا، بمسجد الحامدية الشاذلية.

وظهرت مروة وهي تجهش بالبكاء فور رؤيتها لنجل الفنان الراحل، لتحتضنه ويبكيا سويًا لفترة طويلة.

بكاء إيمي طلعت زكريا

رصدت عدسة "الوطن" الحزن الكبير الذي ألمَّ بابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، داخل سرادق العزاء، أمس الخميس.

وانهارت إيمي طلعت زكريا بالبكاء، مرتدية الملابس السوداء، حزنًا على وفاة والدها، وبجوارها عائلتها والمعزون، يحاولون مواساتها، ويحثونها على الصبر.

هنيدي وأشرف زكي يتقدمون بالعزاء

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل طلعت زكريا الذي رحل عن دنيانا أمس الأول بعد صراع مع المرض.

كان أول الحاضرين للعزاء كلا من الفنان أحمد السقا ومحمد هنيدي وأحمد فهمي وهنا الزاهد وأيتن عامر وسليمان عيد ودنيا عبدالعزيز ونقيب الممثلين أشرف زكي.

تدافع الحضور على أحمد داوود وأكرم حسني

تدافع المواطنون القريبون من سرادق العزاء، على الفنان أكرم حسني، في أثناء دخوله لتقديم واجب العزاء.

كما حاول البعض التقاط صورة "سيلفي" مع الفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي في أثناء تقديمهما لواجب العزاء.

هتاف لمحمد إمام

تدافع الحضور من المواطنين على الفنان محمد إمام، عقب نزوله من سيارته متجهًا نحو سرادق العزاء.

وهتف الموجودون لـ"إمام" قائلين: "الزعيم.. هوجان".

انهيار طارق الإبياري

حضر الفنان الشاب طارق الإبياري عزاء النجم الراحل، وبمجرد مصافحة الفنانة هنا الزاهد، بكى الأول بشدة.

وظهر "الإبياري" والدموع تنهال منه، بينما يحاول أحمد فهمي أن يهدئه.

وصول علي ربيع ومصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن

وصل الموسيقار هاني مهنا والفنانة دنيا عبدالعزيز والإذاعية هند رضا والإذاعي فادي إبراهيم، كما سبق وقدم واجب العزاء كل من محمد هنيدي وأحمد السقا وأحمد فهمي وسليمان عيد ونجوم مسرح مصر علي ربيع ومصطفى خاطر وكريم عفيفي ومحمد عبدالرحمن، ومحمد رجب.