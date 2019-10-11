إبراهيم الرفاعي وعزاء طلعت زكريا.. أبرز تريندات جوجل

تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية.

واحتل اسم الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي قائمة تريندات جوجل بعد إعلان الفنان محمد عادل إمام عن تقديمه فيلم يجسد حياة قائد الفرقة 39 قتال.

إبراهيم الرفاعي

أعلن النجم محمد عادل إمام تجسيده لشخصية بطل الجيش المصري إبراهيم الرفاعي في عمل سينمائي جديد.

ونشر إمام صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقًا عليها: "مشروع ظهر فجأة عن بطل مفاجأة، انتظروني إن شاء الله في فيلم عن أسطورة الجيش المصري إبراهيم الرفاعي".

محمد إمام يجسد أسطورة الصاعقة إبراهيم الرفاعي في فيلم جديد

وترصد "الوطن" أبرز 6 معلومات عن إبراهيم الرفاعي، وهي كالتالي:

- من مواليد قرية الخلالة، مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، في 27 يونيو عام 1931، وورث عن جده والد والدته عبدالوهاب لبيب، التقاليد العسكرية والرغبة في التضحية.

- التحق بالكلية الحربية عام 1951، وتخرج في 1954، وانضم عقب تخرجه إلى سلاح المشاة وكان ضمن أول فرقة قوات الصاعقة المصرية في منطقة (أبو عجيلة) ولفت الأنظار بشدة خلال مراحل التدريب لشجاعته وجرأته منقطعة النظير.

بعد الإعلان عن فيلم يجسد بطولاته.. 6 معلومات عن إبراهيم الرفاعي

عزاء طلعت زكريا

وقدمت جريدة الوطن تغطية شاملة لعزاء الفنان الراحل طلعت زكريا نستعرضها معكم كما يلي:

بدأ عزاء الفنان طلعت زكريا، المقام في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وتلقى نجله الأكبر عمر، العزاء من المعزين.

ووصل أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان أحمد السقا، والفنانة آيتن عامر وزوجها محمد عز العرب، لمكان العزاء.

صور.. بدء عزاء الراحل طلعت زكريا

حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء فى الفنان الراحل طلعت زكريا الذي توفي منذ يومين بعد تعرضه لالتهاب رئوي حاد.

أحمد السقا وعلى ربيع وأيتن عامر أول الحضور بعزاء طلعت زكريا

غادر نجوم مسرح مصر عزاء الفنان طلعت زكريا، عقب انتهاء النصف الأول، وخرج الفنان علي ربيع ومحمد أسامة أوس أوس وكريم عفيفي، من المسجد وسط التفاف الكثير من أهالي المنطقة محاولين التقاط الصور التذكارية معهم.

نجوم مسرح مصر يغادرون عزاء طلعت زكريا

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل طلعت زكريا الذي رحل عن دنيانا أمس الأول بعد صراع مع المرض.

كان أول الحاضرين للعزاء كل من الفنان أحمد السقا ومحمد هنيدي وأحمد فهمي وهنا الزاهد وأيتن عامر وسليمان عيد ودنيا عبدالعزيز ونقيب الممثلين أشرف زكي.

بالصور.. محمد هنيدي وأشرف زكي يقدمون العزاء في طلعت زكريا

ووصل الموسيقار هاني مهنا والفنانة دنيا عبد العزيز والإذاعية هند رضا والإذاعي فادي إبراهيم، كما سبق وقدم واجب العزاء كل من محمد هنيدي وأحمد السقا وأحمد فهمي وسليمان عيد ونجوم مسرح مصر على ربيع ومصطفى خاطر وكريم عفيفي ومحمد عبد الرحمن.

هاني مهنا ودنيا عبد العزيز يقدمان واجب العزاء في طلعت زكريا

كما حضر الفنان سمير غانم لمسجد الحامدية الشاذلية لتقديم واجب العزاء في الراحل طلعت زكريا.

بالصور.. وصول سمير غانم لعزاء طلعت زكريا

وصل الفنان صلاح عبدالله، إلى مسجد الحامدية الشاذلية، لتقديم واجب العزاء في وفاة الفنان طلعت زكريا، حيث أقيمت مراسم العزاء أمس، وخرج الفنان أحمد فهمي لاستقبال الفنان صلاح عبدالله، وتلقي واجب العزاء.

صلاح عبد الله يقدم واجب العزاء في وفاة طلعت زكريا

قدم الشقيقان جمال وعلاء مبارك، أبناء الرئيس الأسبق حسني مبارك واجب العزاء في وفاة الفنان طلعت زكريا

الشقيقان جمال وعلاء مبارك في عزاء طلعت زكريا

حضرت الإعلامية ريهام سعيد عزاء الفنان طلعت زكريا.

بالصور.. ريهام سعيد تقدم واجب العزاء في وفاة الفنان طلعت زكريا

وصل الفنان محمد إمام، لحضور عزاء الفنان طلعت زكريا في مسجد الحامدية الشاذلية.

وسط هتافات بـ"هوجان".. محمد إمام يقدم العزاء في وفاة طلعت زكريا

انتهت، مساء أمس، مراسم عزاء الفنان طلعت زكريا، الذي أقُيم بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.

انتهاء مراسم عزاء طلعت زكريا