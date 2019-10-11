انفجاران على ناقلة نفط إيرانية قبالة جدة إثر ضربات صاروخية مفترضة

تعرضت ناقلة نفط إيرانية، اليوم، إلى ضربتين صاروخيتين مفترضين قرب ميناء جدّة السعودي، ما تسبب في تسرّب النفط في البحر الأحمر، وفق ما أعلنت الشركة المالكة لها.

وأفادت شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية المشغّلة لأسطول ناقلات النفط في الجمهورية الإسلامية، في بيان، بأن انفجارين منفصلين ضربا هيكل السفينة على بعد نحو 100 كلم قبالة سواحل جدّة.

وأكدت أن الانفجارين كانا على الأرجح نتيجة ضربات صاروخية، مشيرة إلى أن جميع أفراد الطاقم سالمون والسفينة مستقرّة كذلك، وأن العمل جارٍ لإصلاح الناقلة، نافية التقارير الإعلامية التي تحدثت عن اندلاع حريق على متنها.