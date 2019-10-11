سعر اليورو اليوم الجمعة 11-10-2019 في مصر

بلغ متوسط سعر اليورو في البنوك وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة في عدد من البنوك، وجاء أعلى سعر لشراء اليورو في بنك مصرللتنمية إيران نحو 17.89 جنيه للشراء، وأقل سعر في البنك الأهلي المصري 17.80.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 17.80 جنيه للشراء، و 18.01جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.80 جنيه للشراء، و 18.019جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية نحو 17.81 جنيه للشراء، و18.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 17.80 جنيه للشراء، و18.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر إيران التنمية

سجل سعر اليورو في بنك مصرللتنمية إيران 17.89 جنيه للشراء، و18.080 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سجل سعر اليورو في بنك المشرق نحو 17.81 جنيه للشراء، و18.08جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في كريدى أجريكول

سجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول نحو 17.82 جنيه للشراء، و18 جنيهًا للبيع.