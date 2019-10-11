"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإن كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود"، والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها اليوم.

عرض مسرحية الملك لير، على مسرح كايرو شو، 10 مساء، وأسعار التذاكر 150، 250، 350، 450، 500، 750 جنيها.

حفل عمر خيرت، على المسرح المكشوف، بكايرو فيستيفال سيتي، 8 مساء، وأسعار التذاكر 400، 500، 650، 750 جنيها.

حفل فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا، 8 مساء، وسعر التذكرة 100 جنيه.

حفل هاني حسن الأسمر، بقاعة النهر في ساقية الصاوي، 7:30 مساء، وسعر التذكرة 47 جنيها.