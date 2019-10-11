أعلنت إيران، الجمعة، السيطرة على تسرب نفطي، بعد انفجار في ناقلة تابعة لها في البحر الأحمر، نقلا عن "العربية".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" أن انفجاراً وقع في ناقلة نفطية إيرانية.

ونقلت عن مصادر - لم تنشر أسماءها - القولَ إن الانفجار في الناقلة المملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط أدى لاندلاع حريق على متنها.

إلا أن وكالة الأنباء الإيرانية قالت فيما بعد أن الانفجار في ناقلة النفط "سابيتي" في البحر الأحمر، لم ينجم عنه حريق.

وأضافت "إيسنا" أن الانفجار أسفر عن أضرار بالغة بالناقلة وتسرب نفطي في البحر الأحمر، وذكرت أن الانفجار أدى إلى تلف اثنين من صهاريج النفط الرئيسية في الناقلة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طاقم ناقلة النفط الإيرانية سيطرت على الحريق، الذي نشب فيها ولا توجد إصابات بين أفراد الطاقم، كما سيطرت على التسريب النفطي.

وأضافت أن ناقلة النفط ما زالت بالبحر الأحمر، وهناك خطط لتغيير مسارها.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن اللفتنانت بيت باجانو، المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأميركية المشرف على الشرق الأوسط، قوله إن السلطات هناك "على علم بتقارير عن هذا الحادث لكن ليس لدينا أي معلومات أخرى".

ويقع مقر الأسطول الخامس في البحرين، وهو مكلف بحماية الممرات الملاحية بالشرق الأوسط.