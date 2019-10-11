وزير الإسكان الفلسطيني من العاصمة الإدارية: تحية للمصريين أصحاب القوة

أجرى الدكتور محمد زيارة، وزير الاشغال العامة والإسكان الفلسطيني، زيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومعه وفد من المسؤولين، وكان في استقبالهم المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الادارية الجديدة.

بدأت الزيارة باستقبال الوفد الفلسطيني في مقر جهاز المدينة، حيث جرى عرض عام عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد من أكبر المشروعات القومية في الوقت الراهن، كما جرى شرح تنفيذ الأعمال التي أبهرت الوفد من حجم الاستثمارات وحجم الأعمال.

وأعرب الوزير الفلسطيني عن تقديره لما يجري من أعمال، قائلا: "أنتم بدأتم من حيث انتهى الآخرون.. كامل تحياتي للشعب المصري بقوته العظيمة".

وفي جولة ميدانية، تفقد الوزير الفلسطيني مواقع العمل بالمشروعات القائمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أبدى في نهاية الجولة إعجابه الشديد بحجم العمل والعمالة المتواجدة وحجم المشروعات الضخمة.