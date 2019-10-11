كشفت أجهزة الأمن بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد شرباش، مدير إدارة البحث الجنائي، عن غموض العثور على جثة ربة منزل، بها عدة طعنات، وجرح قطعي في الرقبة، ملقاة أمام منزل الزوجية، الكائن في قرية برج رشيد، التابعة لمركز رشيد، حيث تبين أن مرتكب الجريمة شقيق زوجها، بسبب خلافات بينهما.

وتلقى اللواء جمال القمري، مدير الأمن، إخطارا، من العميد أشرف عوض مأمور مركز رشيد، يفيد بورود بلاغ من أهالي برج رشيد، بالعثور على جثة "ذ. ع. ع" 40 سنة، من مواليد عرب المحضر في كفر الشيخ، ومقيمة بمنزل زوجها في قرية برج رشيد، مذبوحة من الرقبة، وغارقة في بركة من الدماء.

وشُكِّل فريق بحث، برئاسة اللواء محمد شرباش، ضم "العميد عبد القوي عمرو رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الدوار، الرائد أحمد المسيري رئيس مباحث مركز رشيد، النقيب عطية الهلالي معاون مباحث المركز"، وتبين من معاينة الجثة، وجود جرح ذبحي خلف الرقبة، مع تهتك بالفقرات العنقية، ووجود جروح قطعية في باطن اليد اليمنى، مع اشتباه قطع بالأوتار.

وأسفرت جهود فريق البحث عن اكتشاف مرتكب الجريمة، وهو "أ. م. ال" شقيق زوج المجني عليها، وأنه ذبحها، لخلافات بينهما.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أمام مباحث مركز شرطة رشيد، اعترف بارتكابه الجريمة لخلافات بينهما.

وحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.