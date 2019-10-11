نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، صورة لها مع والدها الراحل عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

وعلقت "إيمي" على الصورة: "في الجنة هشوفك وهكون فرحانة أوي وهحضنك ومش هسيبك أبدا أنا عارفة إنك معايا هنا كمان في الدنيا".

وأضافت: "حاسس بيا كان نفسي تفضل كمان شوية بس ده قضاء ربنا ومؤمنين بيه ربنا يرحمك يا حته من قلبي مشيت وأخدت مني كل حاجة حلوة كنت ضهري وسندي بس هفضل برضه فخورة إني بنتك لآخر يوم في عمري.. الفاتحة".

وتوفي الفنان طلعت زكريا الثلاثاء، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.