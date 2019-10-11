تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

"س. ج".. كل ما تريد معرفته عن مسابقة 120 ألف معلم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء مسابقة للتعاقد مع 120 ألف معلم لسد عجز المعلمين في جميع أنحاء الجمهورية بالتخصصات المختلفة، إذ أطلقت الوزارة بوابة توظيف أكدت أنّها ستكون الأكبر عربيا منذ ظهر الأربعاء، وأُتيحت الفرصة للراغبين في شغل الوظائف للتقدم بأوراقهم.

"الوطن" تلتقي أهل الطفلة روان في المستشفى: "إيه ذنبها إن أبوها بواب"

"مش ذنب بينتي أنها طلعت لقت أبوها بواب"، هكذا كانت أولى الكلمات التى نطقتها والدة التلميذة "روان" ضحية التنمر، بمدرسة عمر مكرم الابتدائية، بمنطقة السيوف، التابعة إلى إدارة المنتزه التعليمية في الإسكندرية، بعدما تعدت عليها والدة زميلتها "شهد" بالضرب وأهانتها ببعض الكلمات، مثل "أنتي بنت بواب اعرفي حجمك كويس أزاي تضربي بنت مهندس البترول"، كلمات كالصاعقة استقبلتها التلميذة المذكورة.

الدول الأوروبية بمجلس الأمن تطالب تركيا بوقف عدوانها ضد سوريا

طالب الأعضاء الأوروبيين الخمسة بمجلس الأمن الدولي، تركيا بوقف "عملها العسكري الأحادي الجانب" في سوريا، خلال اجتماع طارئ ومغلق.

إحباط محاولة استهداف ارتكاز أمني في العريش ومصرع منفذ الهجوم

أحبطت قوات الأمن محاولة استهداف أحد الارتكازات الأمنية بالعريش بعمل انتحاري.

بالفيديو.. الناجي من مذبحة أبو النمرس يروي تفاصيل قتل أمه وشقيقته

وجه طفولي، تذهب ملامحه بعيدا في عمق الألم والقسوة والحسرة، يتعلثم في الكلام ربما هي لازمة خلقية أو من هول الصدمة التي عايش تفاصيلها.. هو "عامر" الناجي من مذبحة أبو النمرس، الشاهد على قتل والدته "شيماء" 28 سنة ، وشقيقته "دينا" 9 سنوات، على يد ابن عمه "صابر" 17 سنة.

"بأي ذنب قتلوا"..1311 سوريا حصدت أرواحهم آلة الموت التركية بأمر أردوغان

يستهدف الجيش التركي المنتشر على طول الحدود التركية السورية، بالرصاص الحي كل من يحاول الاقتراب من الحدود، دون أي تحذير، حيث أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عمليات إطلاق النار من قبل عناصر الجيش التركي تجري "بشكل يومي تقريبا".

صور.. "عنتيل النشطاء" يصطاد مرتزقة الإخوان بـ"فخ التظاهر".. نجل القرضاوي أبرز ضحاياه

يكرس الشاب إيهاب رضا وقته لكشف الإخوان والداعمين لهم وإظهار وجههم الحقيقي للمصريين، حيث استغل مواقع التواصل الاجتماعي في التحقق والتقصي من أولئك الذين يحاولون تشويه صورة مصر ويروجون الشائعات عنها بأموال قطر وتركيا، ليتلقى كل منهم صفعة على وجهه من هذا الشاب صاحب الوعي، بواسطة هاتفه المحمول الذي لا يفارقه سوى عند النوم.

فيديو.. ابنة طلعت زكريا تنهار بالبكاء في عزاء والدها.. وعائلتها تواسيها

رصدت عدسة "الوطن" الحزن الكبير الذي ألمَّ بابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، داخل سرادق العزاء، أمس الخميس.

الخطيب في احتفالية الدوري: تعرضنا للإساءات والتجاوزات.. وسنقاتل للحفاظ على حقوقنا

أعرب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي عن سعادته بالتتويج بلقب الدوري، خاصة أن الموسم كان صعبًا منذ البداية، بسبب الإصابات وضغط المباريات وعدم حضور الجمهور.