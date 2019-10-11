سلمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي شهادات التدريب لأربعة عشر مبعوثاً من 9 دول من قارة أفريقيا وهي: "بوركينا فاسو وبوروندي وساحل العاج ومدغشقر والسودان ومالاوي ونيجيريا وتنزانيا وتوجو"، في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وقال بيان للوزارة إن البرنامج استمر لمدة 3 أيام تضمن محاضرات نظرية ولقاءات نقاشية مع محاضرين متخصصين في مجال الاستزراع السمكي كما اتاحت الفرصة للضيوف التعرف على ما حققته الخبرة المصرية من نجاحات في هذا المجال، وتهدف تلك الجلسات النقاشية إلى تبادل الخبرات بين المتدربين والخبراء، كما تضمن ورش عمل تم من خلالها عرض للمشاكل المطروحة للنقاش ووضع تصور لبرامج التعامل مع تلك المشكلات. كذلك تنمية مهارات العمل الجماعي لدى المتدربين، ولقاءات لاستعراض تقارير عن انشطة الاستزراع السمكي في بلادهم.

تضمن التدريب العملي زيارات ميدانية للعديد من الجهات البحثية

وتضمن البرنامج زيارات ميدانية للعديد من المزارع السمكية بغرض الوقوف على كافة مراحل إنتاج الاستزراع السمكي (التفريخ، الاستزراع، الرعاية، التربية، التغذية، وسائل الحفاظ على البيئة السمكية، أهم الأمراض وكيفية علاجها والوقاية، بالإضافة إلى تداول الأسماك وتصنيعها).

كما تضمن التدريب العملي زيارات ميدانية للعديد من الجهات البحثية كالمركز الدولي للأسماك بمنطقة العباسة بمحافظة الشرقية، وهيئة تطوير وتنمية بحيرة السد العالي في محافظة أسوان وزيارة المعامل البحثية التابعة لها، وبعض المزارع السمكية الخاصة ومصانع الأعلاف بمحافظة كفر الشيخ، معهد علوم البحار ومزارع سمكية بكينج مريوط بمحافظة الإسكندرية ونماذج لاستزراع الاقفاص السمكية بمنطقة رشيد، و كذلك نماذج الاستزراع السمكي في المناطق الصحراوية وبعض المزارع التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وكذلك الدور الهام الذي تقوم به الهيئة في تطوير بحيرة قارون.

هذا وقد حضر حفل ختام البرنامج وتسليم الشهادات الدكتور سعد موسى المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية ولفيف كبير من السادة الأفاضل كبار العاملين بالقطاع الزراعي.

كما مثل وزارة الخارجية السفراء وأعضاء السلك السياسي والدبلوماسي للدول المختلفة المشاركة في البرنامج وايضا مثل الوكالة اليابانية" Mr. Iwasakiو Ms. Tsuda kanako المهندس عادل صلاح يونس - مدير عام المركز المصري الدولي للزراعة.