يواصل الأطباء الإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة.

وخصصت اللجنة المشرفة على الانتخابات سرادق في الباب الخلفي لدار الحكمة مقر النقابة العامة للأطباء، كما خصصت لجنة لأصحاب المعاشات، وشهدت اللجنة ازدحام شديد.

وكانت بدأت عملية الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، لاختيار النقيب العام، ورؤساء النقابات الفرعية، وأعضاء المجالس للفرعيات والنقابة العامة، وممثلي المناطق، حيث من المقرر أن يستمر التصويت من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وترشح 16 طبيبا على مقعد النقيب العام، و77 مرشحًا على مقعد العضوية بمجلس النقابة العامة التي يجرى عليها الانتخاب والبالغ عددها 12 مقعدًا.

ويبلغ عدد الأطباء المسجلين بنقابة الأطباء 293 ألفا و588 طبيبًا، لكن من لهم حق التصويت وسددوا الاشتراكات ما يقرب من 200 ألف طبيب، وذلك فى 27 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، حيث تخضع العملية الانتخابية لإشراف قضائي يشارك فيه 56 مستشارا من النيابة الإدارية.

ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات بعد غلق صناديق الاقتراع بمقرات اللجان فى المحافظات، على أن تعلن نتائج النقابات الفرعية في نفس اليوم، بينما يتم إعلان نتيجة النقابة العامة فور وصول محاضر نتائج جميع الفرعيات بالمحافظات إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات.

ويتسلم الناخب سبع بطاقات انتخاب، كل بطاقة مدون بها أسماء جميع المرشحين على هذا المستوى.