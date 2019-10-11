قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة طرحت 200 منزل ريفي أمام أبنائها والمحافظات الأخرى، والتي جرى تنفيذها في القرى النموذجية التي تقع شمال مدينة الخارجة.

وأوضح الزملوط، أن هناك 40 شابا فقط تقدموا للحصول على هذه المنازل، من إجمالي 200 جرى طرحهم وتجهيزها وتشطيبها بالكامل ودعمها بالمرافق.

وأوضح أن كل شاب سيحصل على 5 أفدنة لزراعتها ضمن مبادرة "بيتك هو غيطك ومصنعك" والتي تنفذها المحافظة بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الخيرية الكبرى والبنوك الوطنية.

وأشار المحافظ إلى أن الشروط جرى الإعلان عنها مسبقا عن طريق الوحدات المحلية ومديرية الإسكان، وتم مد فترة التقديم لأبناء المحافظة حتى 15 أكتوبر، على أن يجري غلق باب التقديم وفتحه للراغبين من أبناء المحافظات الأخرى لإعطاء الفرصة للجميع.

وأكد أن هذا المشروع من المشاريع التنموية الكبرى التي تستهدف الجذب السكاني والتنمية وتوسيع الرقعة الزراعية، وسيجري تسليم أول 100 منزل من هذه المبادرة للمستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط مع نهاية 2019 على أن يجري تسليم باقي المنازل تباعا.