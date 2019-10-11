قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي، تأجيل ندوة تكريم اسم الفنان فاروق الفيشاوي إلى الغد بدلا من اليوم، دون إبداء أسباب.

وكرم المهرجان فاروق الفيشاوي في دورته الرابعة والثلاثين في العام الماضي، وهي الدورة التي أعلن فيها إصابته بمرض السرطان.