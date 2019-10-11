قال المستشار حازم صادق رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأطباء بالنقابة الفرعية في الجيزة، إن 700 عضو من المقيدين بجداول النقابة أدلوا بأصواتهم حتى الساعة الثانية ظهر اليوم، في لجنتي التصويت بالنقابة.

وأضاف صادق، لـ"الوطن"، أن الإقبال كثيف حيث إن كل الأعضاء يقولون إنهم لأول مرة يشهدون هذا الإقبال، موضحًا أنه لن يجرى مد فترة التصويت، وأنه سيجرى إغلاق الصناديق في الخامسة مساءً لتبدأ عملية الفرز.

ويبلغ عدد أعضاء أطباء الجيزة ما يقرب من 22 ألفا، ويتنافس 6 مرشحين على منصب رئيس النقابة الفرعية وهم الأطباء: "شريف عبد الهادي عميد معهد القلب السابق وعضو مجلس النقابة الحالي، عبلة عاطف خليل دكتورة بمعهد القلب، أحمد حسانين مدير مستشفى إمبابة العام، طارق البلتاجي نائب رئيس الجمعية المصرية للرمد، وحمدي هريدي وكيل وزارة الصحة بالجيزة السابق".