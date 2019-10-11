شهدت انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إقبالا متوسطا من الناخبين وسط إجراءات أمنية مشددة، وبإشراف قضائي كامل بإشراف المستشار طارق الخطيب، الوكيل العام الأول لهيئة النيابة الإدارية.

وأعلنت اللجنة القضائية برئاسة المستشار طارق الخطيب، الوكيل العام الأول لهيئة النيابة الإدارية، المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الوادي الجديد، منذ قليل، فوز المرشحين فوق وتحت 15 سنة على مستوى النقابة الفرعية بالمحافظة بالتزكية، لعدم ترشح منافسين لهم بالمحافظة وهم فوق السن الدكتورة تهانى يونس، والدكتور صلاح مرزوق، وتحت السن الدكتور مصطفى عبد الله عامر، الدكتورة إيناس البيطار.

ومن جانبه قال الدكتور محمود مهدي، عضو لجنة الانتخابات بنقابة أطباء الوادي الجديد، ومدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالوادي الجديد، إن من لهم حق التصويت أمام لجنة الانتخابات الوحيدة بالمحافظة والمتواجدة بحي الأمل بمقر النقابة بمدينة الخارجة، هم 450 طبيبا وطبيبة، والمسجلين بالكشوف الانتخابية.

وأضاف مهدي أنه تجرى الانتخابات لاختيار نقيب الأطباء بالمحافظة من بين مرشحين اثنين، هما الدكتور أحمد صالح لازم استشاري الجراحة بمستشفى الخارجة، والدكتور أبو بكر محمود أبو بكر من مركز الداخلة، كما ترجي لاختيار فوق وتحت السن على مستوى النقابة العامة، وقطاع الصعيد.

وأوضح مهدي، أن الانتخابات شهدت إقبالا متوسطا، والتي بدأت الساعة 9 صباحا وتنتهي الساعة 5 مساء اليوم، على أن تعلن النتيجة مباشرة عقب انتهاء أعمال الفرز وإشراف قضائي كامل بإشراف المستشار طارق الخطيب، الوكيل العام الأول لهيئة النيابة الإدارية.