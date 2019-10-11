أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولايتي تيسمسيلت شمال غربي الجزائر وخنشلة شمال شرقي البلاد، وقالت في بيان إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت قوات للجيش وعناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) أمس الخميس، بكل من تيسمسيلت وخنشلة 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية".

وأضافت الوزارة الجزائرية، أنه تم ضبط تاجر مخدرات بولاية بشار جنوب غربي البلاد وبحوزته أكثر من 9 قناطير من المخدرات، بينما تم توقيف 4 تجار مخدرات في تلمسان شمال غربي الجزائر وعنابة وبجاية شمال شرقي البلاد، وضبط 140 كيلوجراما من المخدرات.