قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، إن الأسبوع المقبل سوف يشهد تنسيقا لاجتماع أعضاء مجلس النواب في القاهرة، برعاية مصرية لمحاولة لملمة المجلس.

وأضاف بليحق، بحسب ما نقل موقع "المتوسط" الليبي، أن "الاجتماع يهدف كذلك لإيجاد رؤية واحدة للبرلمان، كممثل شرعي للشعب الليبي قبيل اجتماع برلين المقبل حول الأزمة الليبية".

وأكد "حرص رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على عدم التشظي والانقسام في البلاد".

ويشهد مجلس النواب الليبي انقساما كما هو الحال في عموم ليبيا بين نواب مؤيدين لعمليات الجيش الليبي، ونواب موالون لحكومة الوفاق الوطني ومقرها "طرابلس".