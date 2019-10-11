هاجم حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، كبرى شركات الكهرباء في الولاية، وحملها مسؤولية خسائر انقطاع التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن ما حدث جاء نتيجة سنوات من سوء الإدارة والطمع.

وقامت شركة "باسيفيك جاس آند إليكتريك"، بقطع التيار عمدا عن قرابة 800 ألف مستهلك في شمال كاليفورنيا، لمنع اندلاع حرائق غابات بسبب الرياح العاتية التي تتسبب في سقوط معدات الطاقة الكهربائية.

وحذرت الشركة، المواطنين في تلك المناطق من حدوث ذلك منذ شهر فبراير الماضي، ورغم أن الشركة تمكنت من استعادة التيار للعديد من المناطق المتضررة لكن ما زال هناك 300 ألف مستهلك بدون كهرباء.

وأوضح حاكم كاليفورنيا، أن "الأمر لا يتعلق بقضية التغير المناخي بقدر ما هو الطمع وسوء الإدارة على مدى عقود من الزمن، إنه الإهمال والرغبة في زيادة الأرباح على حساب السلامة العامة للمواطنين".

وقد عاد التلاميذ لفصولهم بعد تعطل سير الدراسة بإحدى المدارس واعتمدوا على ضوء الشمس بعد أن قطعت الشركة التيار الكهربائي، وتتجه الرياح نحو جنوب كاليفورنيا حيث بدأت شركة إديسون المحلية في قطع التيار عن نحو 24 ألفا من المواطنين ، وتم إلغاء الدراسة مؤقتا في بعض المناطق ليوم الجمعة.

وتسببت تلك المشكلة في خسائر مالية كبيرة تمثلت في تكاليف وقود وتوفير مولدات طاقة وغير ذلك من الإمدادات، وقال المسؤولون بشركات الكهرباء إنه سيتم فحص كابلات التيار بطول يصل إلى 25 ألف ميل قبل إعادة كل شيء إلى ما كان عليه، فيما أعرب مدير معهد الطاقة بجامعة ستانفورد الأمريكية مايكل وارا، عن اعتقاده أن قطع التيار ليومين قد يكلف 6ر2 مليار دولار.