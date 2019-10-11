بدأ آلاف الفلسطينيين التوافد على مخيمات العودة وكسر الحصار، منذ قليل، للمشاركة في الجمعة الــ 78 لمسيرات العودة وكسر الحصار، التي تحمل عنوان "جمعة أطفالنا الشهداء".

ووصل الفلسطينيون إلى خمس نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، تلبية لدعوة من الهيئة العليا للمسيرات والتي دعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، لإدانة جرائم الاحتلال التي ترتكب بحق الأطفال سواء قتلهم بدم بارد أو اعتقالهم وملاحقتهم.

وقالت الهيئة، إن تسمية هذه الجمعة باسم "جمعة أطفالنا الشهداء"، جاء للتذكير بالإرهاب الإسرائيلي الذي يستهدف الطفولة البريئة، بمستوى فداحة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال وبعدد الأطفال الذي قضوا ضحية الاستهداف من قبل جنود الاحتلال، مؤكدة على الطابع الشعبي والسلمي لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وتابعت: "نؤكد حرص الهيئة على سلامة المشاركين والعمل على حمايتهم من قناصة جيش الاحتلال"، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

ونشر جيش الاحتلال تعزيزات عسكرية مقابل مخيمات العودة فيما شوهدت آليات عسكرية في المنطقة، وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار وقنابل الغاز والرصاص المطاطي صوب المشاركين في المسيرات، بمجرد وصولهم إلى الحدود.

وقال مصدر طبي، إن طفلا أصيب بقنبلة غاز في الرأس شرق خان يونس، فيما أصيب مواطن بعيار مطاطي باليد شرق البريج.

وأصيب شاب فلسطيني يدعى (أحمد عماد شتيوي- 19 عاما) بعيار ناري في الصدر خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، المطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بأعيرة نارية وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة الشاب شتيوي في صدره، نقل على إثرها إلى مستشفى درويش نزال بقلقيلية لتلقي العلاج وحالته مستقرة.