أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية العميد خالد المحجوب، قرب الانتهاء من عمليات معركة تحرير العاصمة "طرابلس"، وفق ما نقل موقع "المتوسط" الليبي.

وكان المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، أكد أن "عمليات الجيش خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن تجاوز قوة المدفعية لمنطقة العزيزية بطرابلس".

وأضاف "المسماري"، أن "قوات الجيش تقدمت نحو جسر الطويشة والساعدية، والسيطرة على منطقة أولاد تليس بالكامل الرابطة بين غريان وطرابلس، وإسقاط طائرة تقوم برصد القوات في العزيزية".

وكان الجيش الوطني الليبي بدأ عملية عسكرية في الرابع من أبريل الماضي لتحرير العاصمة الليبية "طرابلس" من قبضة فصائل مسلحة تتبع حكومة الوفاق الوطني الليبية.