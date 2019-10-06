الجيش الليبي يشن غارات على مواقع عسكرية لقوات الوفاق بمصراتة وسرت

شن الجيش الوطني الليبي، غارات جوية على مواقع تابعة لقوات الوفاق داخل الكلية الجوية في مصراتة، فضلا عن مواقع عسكرية أخرى بها مخازن أسلحة في مدينة سرت غرب البلاد، وأوضح المتحدث الرسمي للقيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم، أن المواقع التي تم استهدافها كانت تستخدم في تخزين الأسلحة والذخائر من طرف الميليشيات المسلحة التابعة لقوات حكومة "الوفاق الوطني".

ويأتي ذلك، فيما ذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات "الكرامة"، أن صاروخا دمر سيارة ذخيرة للميليشيات بالقرب من معسكر "حمزة"، وأن ضربات سلاح الجو مستمرة على "سرت" و"تاجوراء" تجاه التجمعات ومستودعات الأسلحة.

وكان الجيش الوطني الليبي، تقدم أمس السبت، في عدد من محاور القتال في العاصمة طرابلس وبسط سيطرته على مواقع جديدة، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات حكومة "الوفاق الوطني"، وتمكن من السيطرة على عدد من الآليات والأسلحة والذخائر وأسر عدد من الأفراد التابعين للميليشيات.