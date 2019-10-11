تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد".

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء آبي أحمد أعرب عن شكره وتقديره للرئيس ولمصر، على التهنئة بفوزه اليوم بجائزة نوبل للسلام.

من جانبه، كرر الرئيس تهنئته لآبي أحمد على الجائزة، وقد تم التوافق خلال الاتصال على التطلع نحو دعم الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تضمن التأكيد على "أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة" سعيا للتوصل إلى اتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا، وفي إطار إعلان المبادئ الموقع بينها.