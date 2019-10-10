قال وزير الخارجية إن مصر تسعى في مختلف الاتجاهات للوصول لحل لأزمة سد النهضة الإثيوبي، كما أن مصر أعلنت عن موقفها بشكل واضح تجاه أزمة سد النهضة خلال الأيام الماضية، بعد تعثر المفاوضات التي عقدت بالخرطوم يومي 4 و5 أكتوبر، موضحًا أن مصر تسعى للحفاظ على حقوقها المائية، والعمل على تدعيم العلاقات مع إثيوبيا والسودان.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن كل الجهود والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية يأتي في إطار تنظيم الموارد المائية المصرية وتعظيمها، والتحسب لإمكانية استيعاب أي أضرار قد تترتب على اتفاق يعقد مع إثيوبيا، موضحًا أن مصر عقدت اجتماعات مع سفراء الدول الإفريقية والأوروبية في الأمم المتحدة لمناقشة المقترحات بشأن سد النهضة وتوضيح الموقف المصري، وتوضيح الآثار المترتبة على الموقف المصري.

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة التعاون مع الأشقاء في إثيوبيا على طموحاتهم نحو التنمية، ولكن بدون أن يترتب على هذا المشروع أي أضرار جسيمة على مصر، مضيفًا "نسعى إلى الوصول إلى اتفاق عادل ومنصف لكافة الأطراف، ولا نرى إلا التعاون".