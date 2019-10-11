قتل ثلاثة مدنيين، اليوم، إثر انفجار سيارة مفخخة في شارع مكتظ في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سوريا.

وقالت قوى الأمن الداخلي الكردية "الأسايش": "انفجرت سيارة مفخخة مستهدفة مطعم الأومري" أثناء وجود مدنيين وصحفيين، ما "أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة، واستشهاد 3 مدنيين"، مضيفة: "لا تزال فرق الإنقاذ، تقوم بعمليات بحث عن مزيد من الضحايا".

من جانبه، اتهم المتحدث باسم "الأسايش" علي الحسن، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، تنظيم "داعش" الإرهابي بالوقوف خلف التفجير.

وأظهر شريط فيديو نشرته قوات "سوريا الديموقراطية"، المعروفة اختصارا باسم "قسد"، عناصر الإطفاء وهم يخمدون حريقا، بينما بدت 5 سيارات على الأقل متفحمة، فيما بثّ التلفزيون السوري مشاهد مباشرة تظهر تصاعد ألسنة النيران وسحب دخان سوداء من عربة أثناء احتراقها وسط الشارع.

وشهدت المدينة اعتداءات دمويّة خلال سنوات النزاع، تسبّب أكبرها في يوليو 2016 بمقتل 48 شخصاً على الأقلّ وإصابة العشرات بجروح وفق المرصد، جرّاء تفجير شاحنة مفخّخة في المدينة، تبنّاه تنظيم "داعش" الإرهابي، وأوقع تفجيران في سيارتين مفخختين عدداً من الجرحى خلال صيف 2019.

يتقاسم الأكراد والقوات السورية، السيطرة على مدينة القامشلي منذ العام 2012، حين انسحبت القوات السورية، تدريجياً من المناطق ذات الغالبية الكردية. وتحتفظ دمشق بمقار حكومية وادارية وبعض القوات، لا سيما في مدينتي الحسكة والقامشلي.