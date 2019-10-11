من بينها البنجر والفلفل الرومي.. بدائل طبيعية للمضاد الحيوي

مع اقتراب موسم الشتاء، تحدث الكثير من التقلبات الجوية والتي بدورها تؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد الشديدة، ويضطر الكثير من المرضى إلى تناول المضاد الحيوي دون استشارة الطبيب، مما يؤدي إلى الإصابة بالأعراض الجانبية للمضاد الحيوي، وخصوصا للأطفال أقل من 6 سنوات.

وتستعرض "الوطن" أضرار سوء استخدام المضادات الحيوية، والبدائل الطبيعية له حسب الخبيرة الصيدلية الدكتورة أميرة غسان.

أضرار سوء استخدام المضاد حيوي

رصدت الخبيرة الصيدلية عددا من الأعراض الجانبية لسوء استخدام المضاد الحيوي خصوصا للأطفال، وهي:

ضعف المناعة للأطفال أقل من 6 سنوات، نظرًا لعمله بدلًا من الجهاز المناعي عند استخدامه.

تعرض الطفل للميكروبات دون ظهور أعراض المرض عليه.

يتخلص الجسم من المضادات الحيوية عن طريق الكبد والكلي، ما يؤدي للإصابة بأمراض مزمنه بهم في وقت مبكر.

البدائل الطبيعية للمضاد الحيوي

وذكرت الخبيرة الصيدلية عددا من البدائل الطبيعية للمضاد الحيوي، وهي:

الخضروات والورقيات مثل الجرجير والخس والبقدونس والشبت من أكثر الأغذية الطبيعية البديلة للمضاد الحيوي نظرا لاحتواءها على نسبة عالية من الحديد.

تناول الفلفل الرومي والألوان من المصادر المهمه لفيتامين C والحديد ومقويات المناعة.

خليط من العسل مع بعض حبات اللقاح مع نصف كوب ماء ويتم تناولهم صباحا ومساء، حيث أنها تساعد على قتل الكثير من البكتريا.

الفواكه ذات اللون الغامق، مثل التوت والفراولة والرمان والجزر الأحمر.

خليط عصير البنجر مع البرتقال مرتين فقط أسبوعيًا يساعد على علاج الأنيميا وتقوية المناعة.

شوربة الخضار كوجبة أساسية على الغداء.

العصائر الفريش بمعدل كوب يوميا.