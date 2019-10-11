تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم، تفجير سيارة مفخخة في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية، تسبب بمقتل ستة أشخاص بينهم مدنيون، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، وأورد التنظيم في بيان تناقلته حسابات متطرفة على تطبيق تليجرام، أن مقاتلي التنظيم فجروا سيارة مفخخة مركونة قرب تجمع للمقاتلين الأكراد في المدينة.

وشهدت المدينة اعتداءات دمويّة خلال سنوات النزاع، تسبّب أكبرها في يوليو 2016 بمقتل 48 شخصاً على الأقلّ وإصابة العشرات بجروح وفق المرصد، جرّاء تفجير شاحنة مفخّخة في المدينة، تبنّاه تنظيم "داعش" الإرهابي وأوقع تفجيران في سيارتين مفخختين عدداً من الجرحى خلال صيف 2019.

ويتقاسم الأكراد والقوات السورية السيطرة على مدينة القامشلي منذ العام 2012، حين انسحبت قوات الحكومة السورية تدريجياً من المناطق ذات الغالبية الكردية. وتحتفظ دمشق بمقار حكومية وإدارية وبعض القوات، لا سيما في مدينتي الحسكة والقامشلي.