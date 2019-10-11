أعلن المهندس على المنوفى، رئيس الهيئة العامة للمساحة، انتهاء المرحلة الأولى من أعمال الرفع المساحى لمناطق «خور قندى ووادى الأمل» فى النوبة، تمهيداً لتعويض الأهالى من بناء السد العالى وتعلية خزان أسوان، بالتعاون مع المحافظة.

وقال «المنوفى»، فى بيان، إن نسبة التنفيذ بلغت 100%، وتم تسليم الأعمال للمحافظة، مشيراً إلى رفع «مساحة أسوان» المنازل الخاصة بالنوبيين، وأن المحافظ أغلق باب التظلمات للمتخلفين عن تسجيل أسمائهم من المتضررين، منوهاً بتسليم الأراضى والشقق لكل المتضررين، كل حسب رغبته، عقب ظهور نتيجة «التظلمات».

وأضاف رئيس الهيئة العامة للمساحة أنه تم الانتهاء أيضاً من تحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمرانى لـ439 قرية ونجعاً وكفراً على مستوى الجمهورية، بالمرحلة الثالثة خلال الربع الأول من السنة المالية 2019-2020، ليصل جملة ما جرى تنفيذه بكل المراحل إلى 14218 قرية وكفراً و131 مدينة، موضحاً أن انتهاء المشروع تم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بتكلفة 210 ملايين جنيه، ولفت إلى انطلاق العمل فى المحافظات الأربع المتبقية من المرحلة الأولى وهى: «البحيرة - الشرقية - سوهاج - أسيوط».

وأوضح رئيس الهيئة أن الإجراء يأتى فى إطار بروتوكول ترسيم الحيازة الزراعية (كارت الفلاح)، الموقع مع وزارة الزراعة بتكلفة 10 ملايين جنيه، ويهدف إلى إنتاج خرائط رقمية فى 6 محافظات بغرض التحول من النظام الورقى إلى «الآلى»، باستخدام الكارت بين أصحاب الحيازات والدولة لضمان توصيل مستلزمات الإنتاج لمستحقيها. وأشار «المنوفى» إلى أن من الأعمال التى تم إسنادها للهيئة «مثلث ماسبيرو»، للمشاركة فى أعمال تعويضات المتضررين من نزع ملكية أراضى المنطقة، إضافة إلى أعمال الرفع المساحى لمثلث بشتيل.