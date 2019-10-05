أحبطت الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كميه من السجائر والشيش الإلكترونية ومستزماتها، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955، وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على خطوط شركة النيل للطيران القادمة من الكويت اشتبه محمد حسن مأمور اللجنة المعين على الخط الأخضر في الراكب م . ف . ع مصري الجنسية يجر أمامه عربة عفش عليها عليها ثلاثة شنط كبيرة الحجم وذلك لكثرة تردده وارتباكه.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي، وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة الإكسراي الذي أفاد بوجود أجسام معتمة ومتماثلة داخل الشنط.

وبالعرض على، مدير الإدارة بالإنابة قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 103 سيجائر إلكترونية و62 شيشة إلكترونية و31 علبة مستلزمات شيش و69 زجاجة زيت شيشة أحجام مختلفة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 43 لسنة 2019.