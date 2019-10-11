قال اللواء إبراهيم عوض، مدير المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، إن أجهزة المحافظة تطلق غدا، تجربة وبروفة لانتشار الشفاطات على مستوى المحافظة وذلك ضمن استعداد أجهزة المحافظة لاستقبال موسم الأمطار.

وأضاف "عوض" لـ" الوطن" أنه سيتم إجراء تجربة داخل نفق جوزيف تيتو وشارع جوزيف تيتو للتعامل مع الأمطار، والتأكد من مدى استعداد أجهزة المحافظة، سواء من الصرف الصحي والنظافة والأحياء والمرور وغيرهم للتعامل مع الأمطار.

يذكر ان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، شدد على التزام سيارات الشفط الخاصة بشركة الصرف الصحي والبالغ عددها أكثر من 80 شفاط، وكذلك شفاطات شركة المياه والبالغ عددها أكثر من 20 شفاط، بالتواجد في الأماكن المخصصة لها من قبل المحافظة والتي تتراكم بها الأمطار وخاصة بالقرب من منازل ومطالع الكباري والأنفاق لسرعة الوصول إلى المواقع طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لموسم الأمطار.