أبو الليف: "اتوجعت من أقرب الناس ليا.. والستات مجانين"

قال المطرب نادر أنور "أبو الليف"، إنه تعرض للكثير من المتاعب في مشواره الفني وعلى مستوى حياته الشخصية، مشيرًا إلى أنه كان يحاول تقديم نفسه للجماهير وصناعة شعبية كبيرة.

وأضاف ابو الليف في حواره مع الإعلامية منى العمدة، مقدمة برنامج " أحلى كلام" المذاع على قناة "المحور"، أنه غنى أغنيته الشهيرة "مابقاش عندي ثقة في حد، بسبب المتاعب التي تعرض لها في حياته: "اتوجعت من أقرب الناس ليا، ببقى منتظر معاملة كويسة جدًا لكن بلاقي حاجات مختلفة، لازم أعيط كل ما أغنيها، بغنيها من قلبي".

وأوضح، أن الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحي والموزع الموسيقى توما، أصحاب فضل كبير عليه، حيث وجه لهم الشكر.

بدورها، مازحت مقدمة البرنامج، أبو الليف، بسبب أغنيته الشهيرة "دولا مجانين"، التي وصف فيها السيدات بـ"المجانين"، وقالت: "مالك بينا يا نادر؟"، ليرد عليها الأخير: "حد يقدر يعيش من غير الستات؟، لكن مجانين دي حاجة تانية، أنا مقتنع إنكم مجانين، أفعالكم مجانين، اللي بيتعب الرجالة هم الستات".

وأشار إلى أنه سيقدم أغنية جديدة في ألبومه الجديد، يسخر فيها من السيدات، مشيرًا إلى أن زوجته اختارت الأغنية وشجعته على غنائها ووصفتها بالجميلة.

وعن قلة ظهوره في وسائل الإعلام، قال أبو الليف: "أنا بيتوتي، ولو معنديش حاجة بقعد مع ابني ومراتي، بحافظ على النعمة اللي ربنا ادهالي، أنا مش نبي وأكيد بغلط".