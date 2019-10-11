حوصرت وحدة من القوات الخاصة الأمريكية في القصف التركي على المواقع الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال سوريا.

وعلمت مجلة "نيوزويك" الأمريكية من خلال كل من مسؤول مخابرات كردي عراقي ومسؤول كبير في البنتاجون أن القوات الخاصة العاملة في تلة مشتنور في مدينة كوباني ذات الأغلبية الكردية تعرضت لنيران المدفعية من القوات التركية التي تنفذ بما يسمى "عملية نبع السلام" ضد القوات الكردية.

وقال المسؤول الكبير في البنتاجون إن القوات التركية يجب أن تكون على دراية بالمواقع الأمريكية.

ولم يستطع المسؤول تحديد العدد الدقيق للأفراد الموجودين، لكنه أشار إلى أن "أعدادهم أقل من مستوى الوحدة"، لذلك يتراوح ما بين 15 و100 جندي.

وجاء الحادث في الوقت الذي أكد فيه وزير الدفاع مارك إسبير للصحفيين أنه تم نقل ما يصل إلى 50 من مشغلي القوات الخاصة من "موقعين صغيرين" بالقرب من الحدود السورية، حيث بدأت تركيا عملية من جانب واحد يعارضها البنتاغون.

وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ فترة طويلة من اقتحام الحدود لإقامة ما يسمى "منطقة آمنة"، وبعد أن أعلن البيت الأبيض يوم الأحد أن القوات الأمريكية ستقف جانباً، شن العملية في وقت سابق من هذا الأسبوع.