تضامناً مع سوريا.. حملة لمقاطعة منتجات تركيا

بعد الحملة العسكرية، التى شنتها تركيا على شمال سوريا، انطلقت الانتقادات العربية الغربية، وعبّر كثير من المصريين عن شعورهم بالغضب والحنق تجاه ذلك العدوان بفعل ملموس، من خلال إطلاق حملة باسم «قاطع المنتج التركى».

"العسقلانى": "أنقرة" حولت الأراضي السورية إلى خراب

لم تقتصر الحملة على الأفراد العاديين، بل تبنتها أحزاب، مثل المصريين الأحرار، وشركات كبرى، وكذلك منظمات المجتمع المدنى، مثل جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، وفقاً لمحمود العسقلانى، رئيس الجمعية: «سوريا وغيرها من الدول العربية، تسعى فقط للعيش فى أمان، بعيداً عن النزاعات والصراعات، ولكن تركيا، تسعى بكل جهد ممكن إلى تدمير هذا الأمر، فحولت سوريا من خلال الحملات العسكرية التى لا تتوقف عن شنها إلى خراب، ومن خلال هذه الحملة نعبر عن غضبنا مما يحدث للشعب السورى الشقيق».

وسعى «العسقلانى» إلى دفع المواطنين إلى المشاركة من خلال إطلاق «هاشتاج» على مواقع التواصل الاجتماعى تحت اسم «قاطع المنتج التركى»، مؤكداً أن مصر أيضاً تعانى من تركيا، ولكن بشكل اقتصادى: «نشعر بأننا عدنا للاحتلال العثمانى، بإغراق السوق المصرية بمنتجات تركية فى كافة الصناعات.

رامى مفتاح، صاحب شركة لتصنيع الأثاث والديكور فى دمياط، أكد أن مشاركته فى تلك الحملة أقل شىء يمكن تقديمه، للتضامن مع الشعب السورى ضد العدوان التركى: «نقوم بتصفية مخازن الشركة من جميع المنتجات التركية، ونعتذر لعملائنا عن استخدام أى مكونات تركية فى منتجاتنا، كنا نستخدمها فى الماضى».