رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، بالاختراق الذي تحقق في حربه التجارية الطويلة مع الصين، معلنا أن الجانبين توصلا إلى اتفاق مبدئي، وفي البيت الأبيض، أبلغ ترامب، الصحفيين أن الجانبين "توصلا إلى مرحلة أولى مهمة في الاتفاق"، وقال إن الاتفاق لم تتم كتابته بعد ويتعلق بحقوق الملكية الفكرية والخدمات المالية وشراء المنتجات الزراعية.

وكان ترامب، أكد في وقت سابق اليوم، أنّ المسؤولين الأمريكيين والصينيين في طريقهم لتحقيق تقدم ذات مغزى في المباحثات التجارية، ما يعزز الآمال في التوصل إلى اتفاق موقت ووقف الحرب التجارية المدمرة بينهما.

ومع إنتهاء المفاوضين من اليوم الثاني، بدت واشنطن وبكين تقتربان من إعلان اتفاق جزئي، يشكّل منعطفا تاريخيا بعد صيف من التصعيد.

وتحدث ترامب عن "مشاعر أكثر ودية" في المباحثات، فيما أبلغ وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الصحافيين أن النقاشات كانت "بنّاءة". وتأتي الاجواء الإيجابية الأخيرة بعد أسبوع بدا فيها أن الطرفين في طريق مسدود.

وكتب ترامب على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صباح اليوم، بعد وقت قصير من انطلاق اليوم الثاني للمفاوضات "أمور جيدة تحدث في المباحثات التجارية مع الصين. مشاعر أكثر ودية عما كانت عليه في الماضي، شبيهة أكثر بالأيام القديمة"، مضيفا: "الجميع يودون رؤية حدوث شيء كبير".